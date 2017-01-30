Комплексная проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах Беларуси

30 Января 2017 19:15

К ней будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск. Предусматривается также проверка системы ПВО. Мероприятие плановое, но для решения учебно-боевых задач потребуются неординарные подходы. Все поставленные задания солдаты и офицеры будут выполнять в сложных погодных условиях. Это позволит проверить возможности систем технического и тылового обеспечения, а также опробовать вооружение в зимний период.

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси: "Основная цель данной проверки - проверить слаженность органов военного управления, штабов всех уровней и способность командующего состава, командиров управлять своими соединениями в ходе выполнения поставленных задач. Особенностью данной проверки является то, что она достаточно продолжительная по времени. Проводится многоуровнево, поэтапно, с наращиванием сил и средств, ну и, конечно, сложность ее".

Всего планируется проверить около 30-ти воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3 тысяч военнообязанных.