Комплексная проверка боевой готовности белорусской армии

8 Февраля 2017 19:08

Более 60 единиц техники и 250 человек личного состава. Десантники выполнили ночную переброску войск. Маневры проходят в рамках комплексной проверки боевой готовности белорусской армии. Военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады получили задачу на выдвижение в район Лепельского полигона. В кратчайшие сроки десантники подготовили к маршу бронетранспорт и вооружение и выдвинулись из пункта постоянной дислокации. В конечной точке маршрута голубые береты оборудовали место временного базирования и приступили к несению службы. Проведение учений выпало на дни аномального похолодания, однако, по признанию самих десантников, сильный мороз никак не повлияет на выполнение учебно-боевых задач.

Это не единственные маневры, которые удивили белорусов. Напомню, накануне в центре столицы приземлился вертолет Ми-8. Таким образом военные медики и летчики отработали воздушную транспортную операцию. По легенде плановой тренировки, с проспекта Победителей пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в главный военный госпиталь вооруженных сил.