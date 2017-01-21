Компания Velcom открыла символическую базовую станцию изо льда

20 Января 2017 19:19

Так она отметила завершение модернизации 3G-сети в Беларуси. Ледяная скульптура стала самой высокой в стране. Ее высота - 4 с половиной метра, вес - 2 тонны. Ожидается, что фигура простоит в горнолыжном комплексе "Солнечная долина" несколько недель. Полюбоваться на необычную станцию связи и сделать селфи на ее фоне могут все желающие. За возведением инсталляции наблюдала Ксения Лебедева.

Эта станция связи для Velcom стала 3201. Строили ее изо льда. Вооружившись бензопилой, лобзиком и молотком топ-менеджмент работал над последними штрихами, над безупречностью фигуры, как работали над безупречностью связи. Инсталляция стала символом завершения строительства крупнейшей в Беларуси 3G-сети. Теперь она работает почти в каждом уголке страны.

Гельмут Дуз, гендиректор УП Velcom: "Сегодня мы завершили крупнейший за 10 лет проект по модернизации. В будущем мы будем все же фокусироваться на развитии дата-центра, на развитии фиксированной сети и улучшении качества мобильной связи. Данная модернизация, о которой мы говорим сегодня, позволяет нашей сети поддерживать все существующие стандарты - 2G, 3G, 4G".

Если в начале 2016 года через сеть третьего поколения проходило лишь 30 % звонков, то сейчас - более половины голосовых вызовов. Еще активнее начали использовать мобильный Интернет - 97 % трафика сегодня передается по технологиям 3G.

Роберт Дашян, заместитель гендиректора УП Velcom: "Все клиенты получат более широкую зону покрытия для значительно более быстрого мобильного Интернета со всеми его приложениями, видео, voka ТВ. Более того, теперь, получив технические возможности, на базе которой можно запускать новые продукты, компания предлагает в том числе и новые тарифные планы, которые имеют комфортные условия для пользования этой сетью".

Развитие 3G продолжится. В ближайший год Velcom запустит еще две сотни базовых станций, которые помогут обеспечить беспрерывный переход, в частности, из одной технологии в другую - из 2G в 3G и обратно.