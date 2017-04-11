Компания Dana Holdings подвела итоги конкурса "Пасха в MinskWorld"

12 Апреля 2017 21:30

Это уже второе первенство среди детей. В этом году столичные школьники на суд жюри представили более 2 сотен работ. Как правило, это рисунки, инсталляции и поделки, которые содержали символику и образы комплекса MINSK WORLD. И как признались специалисты Dana Holdings, определить победителей было очень нелегко. В итоге первое место и главный приз на сумму в 500 долларов получил Алексей Волков, серебро конкурса и награда, эквивалентная 200 долларам, досталась Марие Зельвович, бронзу и сертификат, эквивалентный 100 долларам, завоевали учащиеся 212 столичной школы. Кроме того, организаторы конкурса за лучший рисунок отметили Любовь Огнедюк, а приз за самую оригинальную работу получила Дарья Лозейко.

Организаторы мероприятия подчеркнули, "Пасха в MinskWorld" - это добрая традиция. И в следующем году итоги уже третьего конкурса подведут в предпасхальные дни в гостеприимных стенах одного из построенных объектов Dana Holdings.