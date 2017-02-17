Компании Беларуси предлагают интеллектуальную борьбу за рабочие места

18 Февраля 2017 21:15

Виртуальный проект реального будущего - многие компании Беларуси предлагают молодым специалистам вступить в настоящую интеллектуальную борьбу за вакантные рабочие места. Как пример - одно из крупных столичных предприятий в этом году протестировало новую систему набора персонала. Здесь провели конкурс проектов среди молодых инженеров. Победитель интеллект-кастинга уже получил свое первое рабочее место в этой же компании. Таким образом молодые люди не доверяют свою судьбу случайному распределению, а сами находят для себя работу мечты. С современными тенденциями профессионального отбора познакомился Ян Пашкевич.

Пока свои идеи Алексей Воронков выводит на 3D-полотне компьютерного симулятора - модель газопровода деревни Буда Дзержинского района стала самой масштабной для молодого инженера. Творческая комбинация практичности и экономичности проекта обеспечила виртуальные дома теплом, а своего автора - первым рабочим местом. Модель стала лучшей на республиканском конкурсе молодых проектировщиков.

Солнечные батареи, ветряки и гидрогенераторы - более 90 оригинальных студенческих идей и решений впервые собрали на крупном предприятии, которое занимается проектированием систем газоснабжения. Конкурс стал своеобразным интеллект-кастингом.

Инженерная карьера Натальи Лось началась на собственной кухне - вместе с командой энтузиастов из БНТУ собрала автоматизированную блинницу. И первый же конструкторский "блин" вышел не комом. Многие предприятия, в том числе и зарубежные, заинтересовались не только ноу-хау, но и талантами его авторов. Уже полгода творческое трио реализует свои идеи в крупной электротехнической компании.

Удачные кадры в компании ловят постоянно - каждый год новое место работы здесь находят как минимум пять студентов.

А одна из последних разработок компании и вовсе нашлась на страницах дипломной работы одного из стажеров.

Лучше любого резюме для автора стал вот этот склад. Его особенность в том, что здесь работает не кладовщик, а робот. Сейчас я закажу ему определенный товар, машина поедет за ним и привезет ровненько к месту выдачи. Такое устройство можно применять не только на промышленных складах, но и в обычной аптеке.

Кроме того, гарантированным первым рабочим местом выпускников вузов и колледжей страны обеспечивает государство. "Забронировать" за собой вакантные места могут не только бюджетники. Студентам платной формы обучения для этого нужно написать заявление в деканат. В прошлом году свое первое место работы получили более тысячи платников.