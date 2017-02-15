"Коммунальный понедельник" - проект под таким названием стартовал в Минске

16 Февраля 2017 15:27

Это новый формат взаимодействия с населением. Каждый первый день недели с жителями встречается рабочая группа с участием руководства коммунального хозяйства. В ЖЭУ № 1 Московского района столицы обращались с вопросами парковки, использования мусоропроводов, освещения подъездов, проведения капремонтов. Вопросы о качестве коммунальных услуг можно адресовать и через интернет.

"Коммунальный понедельник" должен помогать в решении проблем жилого фонда и прилегающих территорий. Проект будет реализован и в других районах Минска.