Общество
16 Февраля 2017 15:27
"Коммунальный понедельник" - проект под таким названием стартовал в Минске
Это новый формат взаимодействия с населением. Каждый первый день недели с жителями встречается рабочая группа с участием руководства коммунального хозяйства. В ЖЭУ № 1 Московского района столицы обращались с вопросами парковки, использования мусоропроводов, освещения подъездов, проведения капремонтов. Вопросы о качестве коммунальных услуг можно адресовать и через интернет.
"Коммунальный понедельник" должен помогать в решении проблем жилого фонда и прилегающих территорий. Проект будет реализован и в других районах Минска.
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