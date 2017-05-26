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Комиссия по делам несовершеннолетних возобновила работу
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28 Мая 2017 09:05

Комиссия по делам несовершеннолетних возобновила работу

С новыми силами решая проблемы детей. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров Беларуси возобновила свою работу. На обсуждение вынесли два основных вопроса. Первый - индивидуальная работа с трудными подростками. Она должна быть более эффективной. И второй - организация студенческих отрядов.

Около 20 % от числа всех подростков, которые состоят на различных видах учета, приняли участие в прошлом трудовом семестре в составе студенческих отрядов.  

  

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