Комиссия по делам несовершеннолетних возобновила работу

28 Мая 2017 09:05

С новыми силами решая проблемы детей. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров Беларуси возобновила свою работу. На обсуждение вынесли два основных вопроса. Первый - индивидуальная работа с трудными подростками. Она должна быть более эффективной. И второй - организация студенческих отрядов.

Около 20 % от числа всех подростков, которые состоят на различных видах учета, приняли участие в прошлом трудовом семестре в составе студенческих отрядов.