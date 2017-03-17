Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла инициированную Беларусью резолюцию

17 Марта 2017 21:11

Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла инициированную нашей страной резолюцию о роли школы, общества и семьи в деле предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков. Основной посыл этого решения в том, что именно семья, школа и общество призваны играть ключевую роль в борьбе с потреблением запрещенных веществ молодежью. Документ получил широкую международную поддержку со стороны государств ЕС, обеих Америк. Заседание комиссии завершилось чуть более часа назад. Нам удалось связаться с Вадимом Писаревичем - представителем белорусской делегации в Вене.