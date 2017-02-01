Комфортное жилье по доступным ценам

1 Февраля 2017 19:05

На итоговой коллегии Минстройархитектуры представители отрасли из всей республики обсуждали новые подходы в строительстве: что и по какой стоимости возводить. По словам вице-премьера Анатолия Калинина, на первый план выходит комплексная застройка жилой среды. В целом, в прошлом году в стране возвели почти 4 миллиона 300 тысяч квадратных метров. В этом планируют три с половиной. Ведется работа по снижению затрат, но пока предложения по-прежнему превышают покупательскую способность.

Над снижением издержек сейчас работают белорусские ученые, проектировщики, специалисты Минстройархитектуры. Среди приоритетов - экспорт строительных услуг. За три года отрасль потеряла 35 тысяч человек.