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Комфортная и по-летнему теплая погода будет в эти выходные в столице и Минской области
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9 Июня 2017 15:34

Комфортная и по-летнему теплая погода будет в эти выходные в столице и Минской области

В субботу осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 12 с плюсом. Днем воздуха прогреется до 25 градусов. В воскресенье фронтальный раздел из Западной Европы пройдет через территорию Минской области, поэтому ожидаются кратковременные дожди. Но тучи только на короткое время закроют солнце. Ночью в воскресенье до 14 с плюсом, днем до плюс 26.

Вода в реках и озерах прогреется максимум до 20 градусов. Среднесуточная температура воздуха на выходных будет чуть выше климатической нормы. В отдельных районах высокий класс пожароопасности. Следует осторожно обращаться с огнем во время отдыха на природе.  

  

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