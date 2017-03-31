Комета рядом с Землей

1 Апреля 2017 15:07

Сегодня космическое тело под названием Туттля смогут увидеть белорусы, правда те, которые вооружатся телескопом или мощным биноклем. Звездная гостья подойдет примерно на 21 миллион километров к нашей планете. Туттля известна своим хвостом и яркой вспышкой. Ее можно увидеть в созвездии Дракона - недалеко от Полярной звезды.