Коллектив БГУИР удостоен Гран-при международного фестиваля современного танца "Сделай шаг вперед"

7 Апреля 2017 12:09

Гран-при 7 международного фестиваля современного танца "Сделай шаг вперед" удостоен коллектив Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники. Результаты престижного танцевального соревнования подвели в Витебске. В этом году форум собрал на одной площадке 300 студентов из Беларуси, России и Украины. Это не профессиональные танцоры, а будущие экономисты, инженеры и врачи. Современная хореография – для них любимое хобби.

Кроме танцевальных баттлов, участникам запомнятся разнообразные творческие встречи, а также уроки мастерства от профессиональных танцоров.