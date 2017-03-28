Общество
28 Марта 2017 18:45
Колледжи распределили своих музыкантов и танцоров на работу
Колледжи, которые готовят специалистов в области культуры и искусств, распределили на работу выпускников. Молодые специалисты будут работать в Минской области. Наиболее востребованы сегодня музыканты и танцоры - в особенности преподаватели современных стилей. Например, в Воложинский район в этом году направят четырех человек. Молодым специалистам обещают создать не только надлежащие бытовые, но и творческие условия.
Работа по распределению длится два года. Примерно половина специалистов остается на своем первом рабочем месте.
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