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Количество обращений в медучреждения из-за мороза не увеличилось
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8 Февраля 2017 15:20

Количество обращений в медучреждения из-за мороза не увеличилось

В столичную службу скорой помощи с переохлаждением обратился только один человек, случаев обморожения не зафиксировано. Меж тем, чтобы не стать жертвой морозов, следует выбирать обувь на низкой толстой подошве и надевать теплую свободную одежду. А вместо перчаток лучше выбирать варежки.

  

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