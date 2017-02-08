Количество обращений в медучреждения из-за мороза не увеличилось

8 Февраля 2017 15:20

В столичную службу скорой помощи с переохлаждением обратился только один человек, случаев обморожения не зафиксировано. Меж тем, чтобы не стать жертвой морозов, следует выбирать обувь на низкой толстой подошве и надевать теплую свободную одежду. А вместо перчаток лучше выбирать варежки.