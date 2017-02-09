Количество электронных табло на остановках в столице в этом году увеличится почти вдвое

9 Февраля 2017 18:43

Количество электронных табло на остановках общественного транспорта в столице в этом году увеличится почти вдвое. К лету электронные информаторы установят на улице Притыцкого, а также на проспектах Дзержинского и Партизанском. На мультимедийной карте можно увидеть через какое время прибудет транспорт и где он находится. Подробнее - Александра Кавелич.

В центре управления движением под пристальным вниманием специалистов весь общественный транспорт столицы. А под контролем диспетчера Оксаны Слепенковой сегодня машины седьмого автобусного парка. Во время возникновения внештатной ситуации она должна оперативно отреагировать, чтобы возобновить транспортный поток.

Оксана Слепенкова, диспетчер наземного транспорта ГП "Минсктранс": "Когда мы видим, что транспортное средство остановилось и выбилось из графика, мы связываемся с водителем. У нас здесь есть телефон, навигация, спрашиваем что случилось. Тогда принимаем меры. Либо высылаем другое средство. Либо организуем объезды".

Оперативную информацию об изменениях в маршрутах бегущей строкой передают электронные табло на остановках. На этих же "умных экранах" можно увидеть, сколько осталось ждать следующего автобуса или троллейбуса. Информация в реальном времени обрабатывается, благодаря единственной навигационной системе.

Андрей Озеров, начальник управления автоматизированных систем ГП "Минсктранс": "В каждом транспортном средстве - навигационно-связной терминал, на который предварительно загружается расписание движения транспорта. И который, посредством меток GPS, получает инфу о прохождении контрольных точек. На нем информация о движении транспорта по расписанию водителю отображается плюс указывается время опережения либо отставания".

Данные о местонахождении транспортного средства навигатор передает на специальный сервер. Оттуда сведения и попадают на информационные экраны - для удобства пассажиров.

А в этом году количество таких гаджетов в столице увеличится почти вдвое.

В первую очередь такие электронные подсказки появляются в крупных пересадочных узлах. Например, на остановках у выходов их подземного транспорта. В приоритете также и главные магистрали столицы.

Это проспекты Независимости и Победителей. Там размещают светодиодные устройства с мультимедийной картой. Электронные информаторы до лета установят и на всех остановках по улице Притыцкого, а также проспектах Дзержинского и Партизанском.

Иван Жук, заместитель гендиректора ГП "Минсктранс": "В настоящее время около 170 электронных табло. Еще порядка 70 остановок планируется в первом полугодии оснастить. Место расположения того или иного электронного табло выбирается в зависимости от пассажиропотока на той или иной остановке".

Сейчас специалисты Минсктранса работают и над совершенствованием системы "электронный гид". В скором времени информация о возможных пересадках, прогноз погоды и другие полезные сведения появится во всех автобусах номер один и сто, а также на нескольких троллейбусных маршрутах.