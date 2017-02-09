Количество электронных табло на остановках увеличится почти вдвое

9 Февраля 2017 15:21

Количество электронных табло на остановках общественного транспорта в столице в этом году увеличится почти вдвое. В первом полугодии электронные информаторы установят по улице Притыцкого, а также на проспектах Дзержинского и Партизанском. В приоритете и главные магистрали - проспект Независимости и Победителей. Там размещают светодиодные устройства с мультимедийной картой. Можно увидеть, через какое время прибудет транспорт и где он находится в режиме реального времени.

Следить за движением транспорта можно также онлайн со смартфона или компьютера через виртуальное табло. Его можно посмотреть на официальном сайте Минсктранса.