Общество
9 Февраля 2017 15:21
Количество электронных табло на остановках увеличится почти вдвое
Количество электронных табло на остановках общественного транспорта в столице в этом году увеличится почти вдвое. В первом полугодии электронные информаторы установят по улице Притыцкого, а также на проспектах Дзержинского и Партизанском. В приоритете и главные магистрали - проспект Независимости и Победителей. Там размещают светодиодные устройства с мультимедийной картой. Можно увидеть, через какое время прибудет транспорт и где он находится в режиме реального времени.
Следить за движением транспорта можно также онлайн со смартфона или компьютера через виртуальное табло. Его можно посмотреть на официальном сайте Минсктранса.
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