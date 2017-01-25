Количество агроэкоусадеб в Славгородском районе за год увеличилось вдвое

25 Января 2017 21:21

Развитие агроэкотуризма, строительство жилья и открытие новых производств. Все это ожидает малые города юго-восточных районов Могилевской области. Государство предоставило людям, проживающим на территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы, льготные преференции для развития этих территорий. А самое главное - благодаря указу Президента такие районы вступили в новый этап. Здесь строят планы на будущее. Как меняется жизнь в отдаленных уголках Беларуси - увидел Андрей Ястребов.

Сергей и Людмила Мандрики даже не мечтали о собственном большом доме. Все изменилось с появлением на свет четвертого ребенка в семье. Оформили льготный кредит под 1% на 40 лет. Погашать его будет по законодательству государство. Новый год отмечали уже в своем доме.

Строительство таких недорогих, но в то же время уютных домов (это на первый взгляд небольших- их площадь до ста квадратных метров) стало пилотным для района проектом. В очереди на заселение - еще два коттеджа.

Собираются такие дома, кстати, из плит, произведенных на местном заводе, всего за пару месяцев. Они прочные, выдерживают низкие температуры. А главное - необходимость в импортных стройматериалах отпадает.

Завод по производству цементно-стружечных плит, из которых и собраны первые домики, стал для Кричева самым большим проектом со времен Союза. Создано более 200 новых рабочих мест. В этом году расширяют производство.

Кричев меняется. За год введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, построенных с использованием однопроцентного кредита. Проектируют третью многоэтажку. Идет монтаж металлоконструкций под бассейн для самой большой в скором будущем школы Кричева, рассчитанной на тысячу учеников. Рассматривают здесь и новые бизнес-проекты.

Дмитрий Бочков, заместитель председателя Кричевского райисполкома: "Такие, как производство строительных материалов из цемента, развитие придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства. По всем по ним уже идет работа. В целом в инвестпортфеле Кричевского района 20 инвестиционных площадок и 6 земельных участков".

А эти два пролета моста, которые когда-то демонтировали и сохранили в Кричеве, вскоре отправятся в Славгород.

Они свяжут два берега реки Сож. Сейчас здесь большая стройка. Логистические преимущества в будущем получит не только район, но и весь юго-восток Могилевской области. Раньше обходились понтонами. Зимой на другой берег добирались в объезд.

Светлана Езерская, заместитель председателя Славгородского райисполкома: "Для района это прямой выход на Краснополье. Но, прежде всего, он будет способствовать экономическому развитию Засожевья. Там находятся 8 населенных пунктов. Территория получит новое дыхание. Будет развиваться экологический туризм".

За год количество агроэкоусадеб в Славгородском районе и без того увеличилось вдвое. Теперь их 14. Но местные власти уверены: новая дорожная артерия привлечет гораздо больше инвесторов. С новыми рабочими местами.