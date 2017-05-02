Ко Дню Победы Агентство теленовостей подготовило спецпроект "Внуки о войне"

2 Мая 2017 21:29

7 патриотических роликов, где маленькие белорусы прочитают строки из знаменитых военных песен. Недели работы за кадром и всего 30 секунд в эфире. Смотрите премьеру через несколько минут. А прямо сейчас - уникальное видео со съемочной площадки. Закадровая жизнь проекта - в материале Юлии Гризунт.

Софии Захаренко всего 5 лет, но она уже знает, что это за страна - СССР. И какое горе обрушилось на нее в начале 40-х годов. Наверное, поэтому она и стала одним из семи участников проекта "Внуки о войне". Ведь София прекрасно понимала, что строки, которые она читает, не просто о журавлях.

София Захаренко, участница проекта "Внуки о войне": "Мой дедушка Иван воевал и дошел до Берлина, а дедушка Василь получил очень много-много медалей!".

Чтобы выступить со стихотворением перед всей страной, пришлось пройти настоящий кастинг. Ведь 7 малышей нужно было выбрать из 70 - именно столько заявок пришло на почту Агентства теленовостей за двое суток. Они в видеоформате, дети читают стихи. Парадокс: чтобы подобрать самых подходящих актеров, понадобилось в 4 раза больше времени, чем на сами съемки. Далее эстафету приняла режиссер Мария Жукова. Она подобрала образ для каждого героя. Работа команды превратилась в одну картинку. 21 апреля 4 часа на съемочной площадке дети выступали перед профессиональной камерой.

Мария Жукова, режиссер Агентства телевизионных новостей: "Мы всех отсняли за один день, был составлен график, приходили мамы с детьми, их готовили, кормили, радовали, потом детки приходили, конечно, когда детки заходили в студию, им было сразу страшновато. Все-таки большая команда. Много взрослых людей, их ставили под софиты на этот зеленый фон. И тут началось самое интересное".

Задача не из простых - каждый маленький участник должен был прочитать без запинки свой кусочек три раза, причем все три с одинаковой интонацией. К 6 вечера все ролики были отсняты.

Именно здесь малыши переживали самые волнительные моменты. Это студия 100, название она получила из-за масштаба помещения. Все ролики - на фоне так называемого РІР-экрана. Уже после человека, который, важное замечание, должен был одет не в зеленый, можно отклеить. Это профессиональный сленг. В итоге благодаря работе графиков фон становится бежевым. И на нем появляются рисунки и отрывки из стихотворением, которые вы уже видите в эфире.

Для работников Агентства теленовостей майские праздники редко бывают выходными. Традиционно ко Дню Победы в эфире появляются уникальные проекты о войне. В этом году вместо архивного видео - взгляд из далекого будущего.

Иван Эйсмонт, главный директор Агентства телевизионных новостей: "Это наш такой своеобразный ответ тем, кто говорит, что молодое поколение белорусов не помнит или не желает помнить о том, что пережил наш народ во время ВОВ. Больше всего порадовало - читали с большим вдохновением, с большой душой и понимая то, о чем они говорят".

Из года в год, из поколения в поколение белорусы передают своим детям и внукам истории, редкие и такие ценные военные артефакты: письма, награды, фотографии… Все это наша гордость и наша огромная боль. Которую могут прочувствовать даже самые маленькие - они это доказали. И когда-нибудь они обязательно расскажут старые истории новым поколениям, ведь белорусы помнят. Помнит и наша земля.

Премьера проекта "Внуки о войне" - прямо сейчас!