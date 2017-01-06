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Ключи от новых квартир в Ушачах получили 40 семей
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3 Января 2017 12:07

Ключи от новых квартир в Ушачах получили 40 семей

 Пятиэтажка по улице Витебской   выросла за 7  месяцев.  Строительство велось с государственной поддержкой. Новоселы - граждане, которые нуждались в улучшении жилищных условий, и многодетные семьи. Семи из них  государство возместило полную стоимость жилья.

Витебская область выполнила план ввода жилья в 2016-м. За год в регионе возведено  порядка трехсот тысяч квадратных метров жилья.  Значительная часть квартир построена в райцентрах и агрогородках.  

 

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