Ключи от новых квартир в Ушачах получили 40 семей

3 Января 2017 12:07

Пятиэтажка по улице Витебской выросла за 7 месяцев. Строительство велось с государственной поддержкой. Новоселы - граждане, которые нуждались в улучшении жилищных условий, и многодетные семьи. Семи из них государство возместило полную стоимость жилья.

Витебская область выполнила план ввода жилья в 2016-м. За год в регионе возведено порядка трехсот тысяч квадратных метров жилья. Значительная часть квартир построена в райцентрах и агрогородках.