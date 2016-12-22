Ключи от новой квартиры как бонус к продуктовой корзине

19 Декабря 2016 21:35

Семья из Лиды стала победителем 22-го тура игры от "Евроопта" "Удача в придачу!" - и выиграла двухкомнатную квартиру в Минске. Счастливый номер помогли определить Сосо Павлиашвили и Анатолий Ярмоленко. Народный артист Беларуси и председатель совета директоров сети "Евроопт" Андрей Зубков лично вручили ключи новоселам и поздравили счастливчиков. Это уже вторая разыгранная квартира от "Евроопта". В следующем туре на кону уже трехкомнатные апартаменты, три машины и денежные призы.

На квартире подарки к Новому году не закончились. Сегодня в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" три новых внедорожника были переданы счастливым обладателям.

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт": "На этом сюрпризы для наших покупателей не заканчиваются. Сразу 10 тысяч самых активных покупателей, которые с 23 по 25 тур соберут наибольшее количество игровых кодов, ждет приятный подарок - билеты на концерт звезд российской эстрады. Красочное шоу пройдет в начале февраля. Мы надеемся, что это будет яркий, запоминающийся праздник".

Тем временем уже стартовал новогодний, 23-й тур игры "Удача в придачу!". Стать его победителем может каждый, совершив покупки в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "Гипермолл".