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Ключи от благоустроенного коттеджа передали главе дома семейного типа
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29 Декабря 2016 09:16

Ключи от благоустроенного коттеджа передали главе дома семейного типа

Еще в одном доме семейного типа отметили новоселье. Ключи от благоустроенного коттеджа вручили многодетной семье Чечуновых в поселке Белая Дрибинского района. У Ивана и Натальи на воспитании, кроме своего ребенка, пятеро приемных. В доме есть своя мини-прачечная, станция фильтрации воды и спортзал. С подарками в рамках акции "Наши дети" - набором необходимой бытовой техники - первыми поздравить с наступающим Новым годом приехали шефы: представители управления образования, банков, районной администрации и благотворительного фонда Италии.

Для Могилевской области этот новый семейный дом стал 54-м. В начале следующего года еще один откроют в Бобруйском районе.

 

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