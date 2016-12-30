Ключи от благоустроенного коттеджа передали главе дома семейного типа

29 Декабря 2016 09:16

Еще в одном доме семейного типа отметили новоселье. Ключи от благоустроенного коттеджа вручили многодетной семье Чечуновых в поселке Белая Дрибинского района. У Ивана и Натальи на воспитании, кроме своего ребенка, пятеро приемных. В доме есть своя мини-прачечная, станция фильтрации воды и спортзал. С подарками в рамках акции "Наши дети" - набором необходимой бытовой техники - первыми поздравить с наступающим Новым годом приехали шефы: представители управления образования, банков, районной администрации и благотворительного фонда Италии.

Для Могилевской области этот новый семейный дом стал 54-м. В начале следующего года еще один откроют в Бобруйском районе.