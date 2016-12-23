23 Декабря 2016 19:07

В канун Нового года известные белорусские журналисты подводят медийные итоги-2016.

Антиновости как один из трендов глобального информационного пространства. Почему в Германии фейки считают угрозой национальной безопасности, и нежелание знать плохие новости - способ ли это борьбы с ними? "Клуб редакторов" закрывает сезон в субботу после утренних новостей.