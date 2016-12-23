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"Клуб редакторов" закрывает сезон. В субботу после утренних новостей
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23 Декабря 2016 19:07

"Клуб редакторов" закрывает сезон. В субботу после утренних новостей

В канун Нового года известные белорусские журналисты подводят медийные итоги-2016.

Антиновости  как один из трендов глобального информационного пространства. Почему в Германии  фейки  считают угрозой национальной безопасности, и нежелание знать  плохие новости - способ ли это борьбы с ними? "Клуб редакторов" закрывает сезон в субботу после утренних новостей.

 

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