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"Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"
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3 Марта 2017 19:14

"Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"

100 лет белорусской милиции глазами тех, кто о ней пишет.

От чего сегодня зависит имидж человека в погонах, нужно ли МВД подразделение информационной самозащиты, станет ли милиция когда-нибудь полицией? "Клуб редакторов" в субботу, после утренних новостей.

 

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