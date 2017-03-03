"Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"

3 Марта 2017 19:14

100 лет белорусской милиции глазами тех, кто о ней пишет.

От чего сегодня зависит имидж человека в погонах, нужно ли МВД подразделение информационной самозащиты, станет ли милиция когда-нибудь полицией? "Клуб редакторов" в субботу, после утренних новостей.