"Клуб редакторов" в субботу утром на "Беларусь 1"

13 Января 2017 19:08

Семьи жертв терактов подали в суд на "Твиттер" за пособничество ИГИЛ.

Можно ли судить соцсети за работу почтальона? И станет ли панацеей от террора "заговор молчания СМИ". Дискуссия по самым горячим темам в "Клубе редакторов" снова в эфире. Не переключайтесь в субботу после утренних новостей.