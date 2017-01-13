Общество
13 Января 2017 19:08
"Клуб редакторов" в субботу утром на "Беларусь 1"
Семьи жертв терактов подали в суд на "Твиттер" за пособничество ИГИЛ.
Можно ли судить соцсети за работу почтальона? И станет ли панацеей от террора "заговор молчания СМИ". Дискуссия по самым горячим темам в "Клубе редакторов" снова в эфире. Не переключайтесь в субботу после утренних новостей.
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