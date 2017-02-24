От имени всего большого женского коллектива Белтелерадиокомпании поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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25 Февраля 2017 09:22

"Клуб редакторов" в 9:10 на "Беларусь 1"

Могут ли негосударственные СМИ рассчитывать на государственное финансирование? И кто пытается делать себе политическую карьеру на месте памяти и скорби в Куропатах? Об этом поговорят гости программы "Клуб редакторов". Смотрите сегодня после новостей.