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"Клуб редакторов" в 9:10 на "Беларусь 1"
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25 Февраля 2017 09:22

"Клуб редакторов" в 9:10 на "Беларусь 1"

Могут ли негосударственные СМИ рассчитывать на государственное финансирование? И кто пытается делать себе политическую карьеру на месте памяти и скорби в Куропатах? Об этом поговорят гости программы "Клуб редакторов". Смотрите сегодня после новостей.  

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