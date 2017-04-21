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"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"
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22 Апреля 2017 09:07

"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"

Единство как залог неприкосновенности суверенитета Беларуси. Почему тема консолидации проходила красной нитью в ежегодном послании? На какие еще месседжи Президента обратили внимание СМИ? Послание народу и парламенту обсуждают гости "Клуба редакторов". Смотрите сегодня после "Панорамы".

 

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