"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"

22 Апреля 2017 09:07

Единство как залог неприкосновенности суверенитета Беларуси. Почему тема консолидации проходила красной нитью в ежегодном послании? На какие еще месседжи Президента обратили внимание СМИ? Послание народу и парламенту обсуждают гости "Клуба редакторов". Смотрите сегодня после "Панорамы".