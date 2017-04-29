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"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"
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29 Апреля 2017 09:17

"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"

В радиостудии писатель бросается стаканами, блогера обливают зеленкой на улице, а на телевизионных ток-шоу бьют гостей в прямом эфире.

Почему журналистика заболела боксом? И чем это опасно, кроме ссадин? Дискуссия за круглым столом "Клуба редакторов" сегодня после "Панорамы".

 

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