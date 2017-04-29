"Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"

29 Апреля 2017 09:17

В радиостудии писатель бросается стаканами, блогера обливают зеленкой на улице, а на телевизионных ток-шоу бьют гостей в прямом эфире.

Почему журналистика заболела боксом? И чем это опасно, кроме ссадин? Дискуссия за круглым столом "Клуба редакторов" сегодня после "Панорамы".