"Клуб редакторов" смотрите в субботу в 9:10

3 Февраля 2017 21:23

Непосредственные участники Большого разговора с Президентом сразу после дискуссии направились в студию на Макаенка, 9.

Вокруг чего ломались копья, а что было не по зубам даже породистым акулам пера? Смотрите "Клуб редакторов" в субботу после утренних новостей.