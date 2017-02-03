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"Клуб редакторов" смотрите в субботу в 9:10
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3 Февраля 2017 21:23

"Клуб редакторов" смотрите в субботу в 9:10

Непосредственные участники Большого разговора с Президентом сразу после дискуссии направились в студию на Макаенка, 9.

Вокруг чего ломались копья, а что было не по зубам даже породистым акулам пера? Смотрите "Клуб редакторов" в субботу после утренних новостей.

  

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