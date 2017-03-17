Общество
18 Марта 2017 09:10
"Клуб редакторов" смотрите сегодня в 21:40 на "Беларусь 1"
Как новости об акциях протеста в ряде белорусских СМИ превращаются в подстрекательство к беспорядкам и насилию. И почему люди с закрытыми лицами на акциях протеста - это маркер большой опасности для других участников. Горячая дискуссия в "Клубе редакторов". Сегодня, после "Панорамы".
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