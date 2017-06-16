Клиенты БСБ Банка могут рассчитывать на возврат денежных средств с депозитов в течение двух лет

16 Июня 2017 19:14

Это нашему каналу сообщили в Агентстве по гарантированному возмещению банковских вкладов. Напомним, накануне Нацбанк принял решение об отзыве с 26 июня лицензии у БСБ Банка. Здесь важно отметить - на проведение некоторых операций с физлицами. Клиентов призвали к этому времени снять деньги со счетов и карточек. После 26 июня полномочия по работе с вкладчиками переходят к Агентству.

Накануне БСБ Банк заявил, что снять деньги без комиссий клиенты смогут в банкоматах любого коммерческого банка страны. Однако сегодня стало известно, что четыре банка (Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк) заблокировали карточки БСБ Банка. Другие финансовые учреждения работают без изменений. БСБ Банк оперативно информирует своих клиентов о ситуации на своем сайте. В том числе публикует сведения о доступных денежных средствах в банкоматах.