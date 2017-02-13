Китайский праздник фонарей отметили в Минске

13 Февраля 2017 18:45

Участники познакомились с каллиграфией, узнали нюансы чайной церемонии и даже смогли сделать селфи с символом Поднебесной - пандой. Организовали и спортивные мастер-классы по ушу, а также китайской гимнастике. Создавали и бумажные фонарики - главный символ праздника.

Праздник родился еще в X столетии, когда улицы китайских городов стали украшать тысячи разноцветных фонариков. В белорусской столице традиции воссоздают в институтах и классах Конфуция в разных учебных заведениях.