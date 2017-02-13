Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Китайский праздник фонарей отметили в Минске
Общество
RSS
Китайский праздник фонарей отметили в Минске
Скачать Поделиться

13 Февраля 2017 18:45

Китайский праздник фонарей отметили в Минске

Участники познакомились с каллиграфией, узнали нюансы чайной церемонии и даже смогли сделать селфи с символом Поднебесной - пандой. Организовали и спортивные мастер-классы по ушу, а также китайской гимнастике. Создавали и бумажные фонарики - главный символ праздника.

Праздник родился еще в X столетии, когда улицы китайских городов стали украшать тысячи разноцветных фонариков. В белорусской столице традиции воссоздают в институтах и классах Конфуция в разных учебных заведениях.

  

Другие новости

Зима сдает свои позиции Зіма здае свае пазіцыі 13.02.2017 15:30 / Общество Зима сдает свои позиции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =