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5 Мая 2017 11:30

Китайские журналисты сделали уже сотни фото и селфи в Мирском замке

Пресс-тур продолжится сегодня и в другом родовом гнезде белорусских магнатов - Несвижском замке.

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