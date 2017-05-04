Общество
5 Мая 2017 11:30
Китайские журналисты сделали уже сотни фото и селфи в Мирском замке
Пресс-тур продолжится сегодня и в другом родовом гнезде белорусских магнатов - Несвижском замке.
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