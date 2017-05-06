5 Мая 2017 21:08

Примерили шляхетские костюмы, прошли по залам настоящего феодального замка 16 века и даже станцевали полонез. Китайские журналисты продолжили свой пресс-тур по Беларуси и сменили сферу с промышленной на культурно-историческую. Сотрудники китайских информагентств, телеканалов и газет посетили Мирский замок и национальный музей-заповедник "Несвиж". Программа оказалась насыщенной – организаторы постарались максимально погрузить иностранных гостей в белорусскую историю со всеми обычаями, средневековыми легендами и традициями. Как заметили сами китайские журналисты, они уже знают, о чем будут писать и рассказывать дома.

Лю Миньян, корреспондент ежедневной газеты "Вестник Ченьду" (Китай):

"До того как приехать в Беларусь, я знал только, что ваша столица – Минск. Это были все мои знания. Даже не догадывался, сколько красивых и интересных мест здесь. Я уверен, этот визит поможет узнать гражданам Китая больше о Беларуси. О вашем потрясающе красивом и современном государстве фактически в самом центре Европы. У меня, например, нет сомнений, что после наших репортажей и статей многие китайцы захотят приехать к вам. Наши страны отличаются в традициях и культурах, но ведь от этого только интереснее".

Пресс-тур китайских журналистов продлится до конца недели. Зарубежные гости уже побывали и в Парке высоких технологий и в индустриальном парке "Великий камень", а также на ряде производственных машиностроительных предприятий Беларуси.