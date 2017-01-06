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Кинотеатру "Победа" вернут аутентичный дизайн
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5 Января 2017 18:47

Кинотеатру "Победа" вернут аутентичный дизайн

Кинотеатр "Победа" станет таким же, как 70 лет назад.  Во время реконструкции ему вернут аутентичный дизайн. Фасад  перекрасят. Основным цветом  станет тепло-серый.   Интерьерные решения также сделают в стиле ретро.  Современный рестайлинг ждет крыльцо, его оборудуют пандусами,   сам кинозал, где атмосферу будут создавать инновационные технологии.

Здание закрылось на реконструкцию 1 января. "Победа" - это самый старый кинотеатр среди тех, что сохранились в столице.

 

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