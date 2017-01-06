Кинотеатру "Победа" вернут аутентичный дизайн

5 Января 2017 18:47

Кинотеатр "Победа" станет таким же, как 70 лет назад. Во время реконструкции ему вернут аутентичный дизайн. Фасад перекрасят. Основным цветом станет тепло-серый. Интерьерные решения также сделают в стиле ретро. Современный рестайлинг ждет крыльцо, его оборудуют пандусами, сам кинозал, где атмосферу будут создавать инновационные технологии.

Здание закрылось на реконструкцию 1 января. "Победа" - это самый старый кинотеатр среди тех, что сохранились в столице.