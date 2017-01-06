Художник из Махачкалы осваивает коин-арт

3 Января 2017 07:11

Даже старые монеты можно превратить в настоящие арт-объекты. Денежное дерево, золотая рыбка и даже подушки. Художник из Махачкалы осваивает новое искусство - коин-арт. В своих работах он обыгрывает известные выражения. Например, первая вазовская модель автомобиля (которая и получила название "копейка") изготовлена им из советских монет в одну копейку.

Монеты для своих работ художник приобретает у коллекционеров либо получает в подарок. Чуть более чем за десять лет он принял участие почти в полусотне выставок, из них шесть - персональные.