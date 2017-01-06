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Художник из Махачкалы осваивает коин-арт
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3 Января 2017 07:11

Художник из Махачкалы осваивает коин-арт

Даже старые монеты можно превратить  в настоящие арт-объекты.  Денежное дерево, золотая рыбка и даже подушки.  Художник из Махачкалы осваивает новое искусство  -  коин-арт.  В своих работах он обыгрывает известные  выражения.  Например, первая вазовская модель автомобиля (которая и получила название "копейка")  изготовлена им из советских монет  в одну копейку.

Монеты для своих работ художник приобретает у коллекционеров либо  получает в подарок. Чуть более чем за десять лет  он принял участие почти в полусотне выставок, из них шесть -  персональные.

 

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