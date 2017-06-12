Художественная реставрация столичных фонарей

12 Июня 2017 19:26

6 столбов у минской ратуши с орнаментом по мотивам слуцкого пояса приобрели новый облик. Апгрейд провели по инициативе администрации Центрального района Минска. Так, фартуки световых опор, разработанные еще Михолапом - первым директором Государственной художественной галереи БССР, приобрели охристые оттенки.

Все детали - в репортаже Нины Можейко. "Замест персідскага ўзора – цвяток радзімы васілька". Строки Богдановича имеют научный фундамент. Цветы на слуцком поясе – или васильки, или гвоздики - образ сборный. Ренессансные узоры в советском Минске первым внедрил Николай Михолап. Тот самый первый директор Государственной художественной галереи БССР. Орнаменты на фонарных столбах по проспекту Независимости не сразу бросаются в глаза, но делают неповторимым образ столицы.

Разработка имела резонанс. После войны Михолап стал законодателем дизайнерской моды в Союзе. Бытовая керамика, даже зеркала изготавливались по его эскизам.

Такие фонарные столбы из советского типичного каталога. Но полной копии, как в Минске, нет больше нигде. Ведь дизайнер проекта Михолап сделал эскизы исключительно по мотивам слуцкого пояса. Так потерянное во время войны наследие оказалось художественным эксклюзивом в городском пространстве.

Художественный апгрейд национального наследия сделали студенты белорусской Академии искусств. Добавили фактуры и цвета фартукам на фонарных столбах. Эмаль по канонам слуцкого пояса - в охристых оттенках.

Горизонталь столицы протяженностью 15 км сейчас претендует на строчку в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Современного лоска аксессуарам проспекта Независимости - фонарям - добавили по идее администрации Центрального района столицы.

Пока только 6 световых опор затронула художественная реставрация. Арт-проект вернул минскую реликвию к 950-летию столицы.