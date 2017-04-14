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Христиане всего мира встретили великий праздник Пасхи!
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16 Апреля 2017 09:00

Христиане всего мира встретили великий праздник Пасхи!

Во всех православных церквях и католических костелах прошли многочасовые праздничные богослужения, лейтмотивом которых звучало: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!".

В главных храмах Беларуси - Свято-Духовом кафедральном соборе и архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии пасхальные литургии отслужили предстоятели двух ведущих христианских конфессий Беларуси - митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и архиепископ митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. После всенощных служб храмы практически не закрывали свои двери. Сегодня в течение дня, сменяя друг друга, священники будут служить пасхальные богослужения. Также весь день при приходах и храмах продолжится традиционное освящение праздничных яств - крашеных яиц, куличей, пасх.

  

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