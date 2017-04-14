Христиане всего мира продолжают праздновать Пасху

17 Апреля 2017 07:02

У православных началась Светлая седмица, у католиков - Октава. Всю неделю в храмах будут идти особо торжественные богослужения. В церквях все семь дней Царские врата открыты. В обеих конфессиях исключается всякий пост: на неделю после Пасхи даже в традиционные среду и пятницу можно не ограничивать себя в сытных блюдах. Пасхальные празднования продлятся 40 дней до Вознесения.