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Христиане всего мира отмечают Вербное воскресенье
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9 Апреля 2017 12:01

Христиане всего мира отмечают Вербное воскресенье

С самого утра во всех белорусских храмах проходят праздничные богослужения. Верующие отмечают Вербное воскресенье - день Входа Иисуса в Иерусалим. Люди несут душистые веточки вербы, освящают, чтобы затем весь год они защищали дом. По случаю торжества священники надевают церковные облачения зеленого цвета.

На связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

 

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