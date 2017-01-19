19 Января 2017 12:01

Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне. Один из самых главных праздников завершает рождественские недели, или Святки. Сегодня в церквях проходят торжественные литургии, а люди окунаются в купели под открытым небом. Огромные очереди верующих выстраиваются за крещенской водой.

В эти минуты у Свято-Духова кафедрального собора работает наш корреспондент Наталья Бордиловская.

Жители мегаполисов традиционно восхищают своей массовостью на Крещение. Видите очередь за моей спиной, такая же напротив, здесь неподалеку у Петропавловского собора. И такое вот духовное единение у каждого храма нашего города, нашей страны. Хоть на светском календаре день 19 января не праздничный, рабочие люди находят время придти в храм и приобщится к главному символу праздника - святой крещенской воде. Во всех без исключения православных храмах сегодня оборудованы специальные системы подачи воды, они размещены как на улицах, так и внутри храмов. Системы начали подавать воду в 6:30 утра и будут работать весь день, как говорят сами священники, до последнего посетителя. Если же четко по времени: на улицах воду будут давать до наступления темноты, приблизительно до 17:00, после воду можно будет взять внутри храмов. Например, в Свято-Духовом кафедральном соборе, где мы сейчас находимся, воду можно будет получить до полуночи. Накануне же в полночь здесь прошла исповедь и первая ночная литургия. Уже отзвучала и литургия утренняя. Будут и еще службы. На Крещение в каждой православной церкви проходит по нескольку торжественных праздничных служб. Ведь этот праздник - не просто праздник святой воды. Это праздник прежде всего одного из самых главных таинств церкви - посвящения в христианство, Крещения. Сегодняшний праздник называют Богоявлением. Ведь, согласно Евангелию, именно сегодня тридцатилетний Иисус Христос крестился Иоанном Крестителем в реке Иордан, именно сегодня люди увидели и услышали знак о том, что Христос - именно Сын Божий. К слову, к дате 19 января многие наши современники стараются приурочить свое собственное крещение, крещение детей. Сейчас во многих храмах Беларуси совершается этот обряд, многие крестятся прямо в открытых ледяных купелях, чтобы до конца и полностью прочувствовать силу такого духовного момента. Рядом со мной сейчас находится клирик Свято-Духова кафедрального собора иерей Владимир Долгополов.

Праздник Крещения продолжается. Праздник святой воды, которую, кстати, в домах можно хранить обычно, без холодильника, при комнатной температуре она не портится и не теряет своих целительных свойств. Лучше, чтобы святыня находилась рядом с другими святынями - иконами, в красном углу, как говорили раньше. Такую водичку лучше употреблять по утрам, понемногу, натощак. Особенно при болезнях, недомоганиях, проблемах. Очень хорошо сегодня окунуться в воду - мороз есть, но не самый сильный, классически крещенский. Впрочем, приобщиться к святой воде можно и дома. Ведь считается, что сегодня вся вода, даже водопроводная, превратилась в особенную, чистую, врачующую.

Всех православных христиан с праздником Крещения Господня.