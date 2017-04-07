Христиане отмечают Вербное воскресенье

9 Апреля 2017 15:19

Праздник Входа Иисуса в Иерусалим. Он предшествует Пасхе, которую в этом году и католики, и православные отмечают в один день. Священники облачаются в зеленые одеяния, что символизируют вечную жизнь. А верующие приходят в храмы с веточками вербы, освящают их, чтобы весь год они защищали дом.

На прямую связь со студией выходит Наталья Бордиловская (прямое включение).