Хору медуниверситета в этом году 10 лет

26 Апреля 2017 15:38

Они учатся лечить и музыкой. Хору, где поют люди в белых халатах, в этом году 10 лет. В унисон звучат будущие врачи-стоматологи, хирурги, терапевты, а география участников коллектива - 20 стран.

В репертуаре - от африканской народной до духовной музыки. Голоса с колоритным тембром оценила Александра Драгун.

Учиться медицине Мозес Алаби приехал в Минск за 8 тысяч километров. Третий год студент из Нигерии постигает лечебное искусство, русский и английский языки. Помогает образовательному процессу песня и плечо товарищей по хоровому ремеслу.

Юлия Голубчик могла бы стать блестящим музыкантом, но с детства мечтала лечить людей. Будущий медик еще и человек-оркестр. Играет на фортепиано, скрипке и саксофоне, пишет маслом и поет в хоре при университете.

Независимо от специализации в "Доминанте" на один лад звучат голоса будущих стоматологов, хирургов, терапевтов, уже выпускников медуниверситета, ординаторов. В хоре сочетаются высокие ноты первых сопрано на контрасте с обладателями самого низкого голосового диапазона - басами.

Они учатся лечить не только медициной, но и музыкой. Хор, где поют исключительно люди в белых халатах, появился в медицинском университете 10 лет назад. Тогда в первом составе были исключительно исполнители из Беларуси и Нигерии. За годы существования география колоритного коллектива расширилась до 20 стран.

Сейчас в хоре более 60 музыкантов из Намибии, Нигерии, Азербайджана, России и Беларуси. Колоритное звучание коллектива расширяет возможности художественного руководителя и разнообразия репертуара.

Белорусские и африканские народные, духовная музыка Павла Чеснокова и спиричуэлс, произведения Пола Маккартни и Джона Леннона. Исполнители-любители читают и понимают "рентген" хоровых партитур разных эпох, стилей и музыкальных направлений.

Сначала стены главного медицинского вуза страны объединяют будущих врачей, затем хоровые подмостки - любителей многоголосного исполнения, а музыка даже соединяет влюбленные сердца. Сейчас в хоре поют пять семейных пар, в том числе интернациональных.