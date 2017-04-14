Холодный ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в выходные

14 Апреля 2017 15:40

Почувствуют северный холод минчане уже завтра. Утром и вечером возможны кратковременные дожди и даже гололедица. На Пасху осадки будет сопровождать сильный порывистый ветер. Днем температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.

Значительного потепления на следующей неделе не прогнозируют. Температура будет даже ниже климатической нормы. В связи с этим в ближайшее время коммунальные службы не будут отключать отопление в жилых зданиях и социальных учреждениях.