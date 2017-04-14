Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Холодный ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в выходные
Общество
RSS
Холодный ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в выходные
Скачать Поделиться

14 Апреля 2017 15:40

Холодный ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в выходные

Почувствуют северный холод минчане уже завтра. Утром и вечером возможны кратковременные дожди и даже гололедица. На Пасху осадки будет сопровождать сильный порывистый ветер. Днем температура воздуха не поднимется выше 6 градусов.

Значительного потепления на следующей неделе не прогнозируют. Температура будет даже ниже климатической нормы. В связи с этим в ближайшее время коммунальные службы не будут отключать отопление в жилых зданиях и социальных учреждениях.

  

Другие новости

В Минске включили фонтаны У Мінску ўключылі фантаны 14.04.2017 18:46 / Общество В Минске включили фонтаны
Прогноз погоды на 15 апреля Прагноз надвор’я на 15 красавіка 14.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 15 апреля
В кафе с собакой теперь можно 14.04.2017 14:00 / Общество В кафе с собакой теперь можно
Масляный баран к Пасхе 13.04.2017 14:10 / Общество Масляный баран к Пасхе

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =