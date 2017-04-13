Холодный апрель продлил отопительный сезон

14 Апреля 2017 12:10

Отопление в Минске в жилом секторе и в социальных объектах в ближайшее время не планируется отключать. Для этого нет оснований из-за погодных условий. Такое заявление сделали в управлении городского хозяйства и энергетики столичной мэрии. К слову, в воскресенье в Беларуси снова похолодает. В пасхальную ночь по северу страны до минус 3, может выпасть до 5 сантиметров снега.