Общество
14 Апреля 2017 12:10
Холодный апрель продлил отопительный сезон
Отопление в Минске в жилом секторе и в социальных объектах в ближайшее время не планируется отключать. Для этого нет оснований из-за погодных условий. Такое заявление сделали в управлении городского хозяйства и энергетики столичной мэрии. К слову, в воскресенье в Беларуси снова похолодает. В пасхальную ночь по северу страны до минус 3, может выпасть до 5 сантиметров снега.
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