Общество
11 Мая 2017 07:00
Холодная погода побила многолетние рекорды
Сегодняшнее утро Беларусь снова встретила далеко не майской погодой. Опять идет мокрый снег и холодно. Такая ситуация наблюдается вот уже несколько дней.
Нехарактерная для конца весны холодная погода уже побила многолетние рекорды. Такого мая не было в Беларуси около 30-ти лет. Снежными кадрами пестрят соцсети. Дожди с мокрым снегом прогнозируются сегодня в большинстве районов страны. Утром на дорогах гололедица. Кроме этого, не обойдется и без порывистого ветра.
Потепление обещают только к концу недели, однако оно будет недолгим. А настоящая майская погода придет только во второй половине месяца.
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