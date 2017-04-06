ХХ Международная туристическая выставка. Второй день

6 Апреля 2017 09:11

Белорусы продолжают знакомиться с новинками отдыха этого года. Второй день в столице проходит ХХ Международная туристическая выставка. Самые популярные зарубежные направления - курорты Болгарии, Турции, Египта и России. По оценке экспертов, на лидирующие позиции выходят и предложения по внутреннему туризму. К слову, в Минспорта сейчас разрабатывают туристический брэнд Беларуси, который будет связан с экологическим отдыхом.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Беларуси: "Такая работа будет проведена в течение этого года, мы обязательно выставим ее на общий показ, общее обсуждение, чтобы это было всенародное мнение брэнда нашей страны - это немаловажно. Мы должны понимать, по чему узнают нашу страну, что вот этот брэнд будет действительно соответствовать мнению всех наших людей и внутри страны, и тех туристов, кто приезжает к нам из ближнего и дальнего зарубежья".

Павел Мазовка, хозяин агроусадьбы в Минской области: "Почему приезжают именно к нам в деревню? Потому что в деревне экологически чистый воздух, чистые продукты. Мы поставляем продукцию с личного подсобного хозяйства - буквально все. Людям это очень нравится. Рядом лес, собирают ягоды, грибы. Что больше надо для здорового отдыха".

Напомним, посетить выставку можно будет до 8 апреля. Она проходит в "БелЭкспо".