Общество
19 Апреля 2017 17:55
Капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен МинскомХайнц Гюнтхардт - капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен Минском и гостиницей, в которой он с командой остановился! Такого большого номера у него в жизни еще не было!
Пресс-конференция перед полуфиналом Кубка Федерации подучилась веселой.
В пятницу в Ратуше пройдет жеребьевка пар.
Подробности в "Дне спорта".
Другие новости
19.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 20 апреля
19.04.2017 15:34 / Общество Минская детская школа искусств № 17 отмечает юбилей
19.04.2017 15:32 / Общество 22 апреля республиканский субботник
19.04.2017 15:30 / Общество Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.
19.04.2017 15:28 / Общество Госавтоинспекция и Минское велосипедное товарищество провели совместную акцию в столице
19.04.2017 15:12 / Общество Некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть переведены в сферу административного
19.04.2017 15:10 / Общество К Земле движется гигантский астероид
19.04.2017 15:02 / Общество Депутаты приняли поправки в законы по охране общественного порядка
19.04.2017 12:45 / Общество Артисты Cirque du Soleil в эти минуты выступают на улицах Минска
19.04.2017 08:07 / Общество На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника
19.04.2017 07:12 / Общество "Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай
18.04.2017 21:21 / Общество Первый белорусский круизный теплоход сегодня торжественно спустили на воду в Пинске
18.04.2017 21:12 / Общество Около суток минчане и милиция искали родителей двух мальчиков
18.04.2017 19:23 / Общество Пятый фестиваль "Пасхальный кулич" в этом году стал межконфессиональным
18.04.2017 18:47 / Общество В эту субботу в столице и Минской области пройдут прямые линии
18.04.2017 18:45 / Общество Миллионное дерево высадили в столице
18.04.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на среду, 19 апреля
18.04.2017 15:23 / Общество Животных не угощать!