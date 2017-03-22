Хатынь - символ трагедии всего белорусского народа

22 Марта 2017 19:10

Сегодня - трагическая дата в истории Беларуси: 74 года назад фашисты дотла сожгли Хатынь вместе с жителями. В огне сгорели 149 человек, 75 из них - дети младше 16 лет. Сегодня Хатынь не только место скорби, она - символ трагедии всего белорусского народа, который в той войне потерял каждого третьего. На месте деревни более 45 лет назад был создан мемориал в память всех сожженных деревень Беларуси. По традиции, каждый год здесь собираются люди, и сегодняшний день не стал исключением. Из Хатыни - Наталья Бордиловская.

Официально их 650. Но сегодня усилиями поисковых отрядов, волонтеров открываются и новые названия местечек, деревень, которые в годы Великой Отечественной войны стали жертвами гитлеровской тактики "выжженной земли". Хатынь - самая известная и самая первая, о которой было рассказано полно, и трагедии которой ужаснулся весь мир. Деревня - символ бесчеловечности войны, фашизма и одновременно - символ памяти и призыв к миру.

В этом музее под открытым небом всегда люди. Ежедневные экскурсии. Указатель на Логойской трассе "Хатынь" направляет в мемориал спонтанного посетителя. Не всем нужен гид - людям хочется просто послушать тишину Хатыни, изредка нарушенную звучанием колоколов…

Сегодня, 22 марта, хатынский мемориал для себя открыли брестские кадеты. Со страниц учебников история войны перешла в переживания юношей.

Прошло почти полстолетия, как авторы мемориального комплекса нарушили традицию советского искусства и сочетанием природного ландшафта и камня создали не монументальный памятник, а тонкий "очеловеченный" ансамбль.

К известным частям комплекса - "Кладбище деревень", "Дерево жизни" и "Непокорный" - архитектор Юрий Градов планирует поставить памятник, посвященный погибшим в Хатыни и вообще во время войны детям.

Как драма сороковых может ворваться в наш покой - в Хатыни вспоминают с каждым звоном и с пением жаворонков, которые присоединяются к скорби каждой весной.