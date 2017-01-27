27 Января 2017 21:20

Нашумевшее задержание бизнесмена Александра Кныровича. КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц и коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости.

Рассказывает Юрий Шевчук. Установлено, что с 2014 г. представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей госструктур обеспечивали проведение "заказных" биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции. В данном случае речь идет о термоизолированных трубах. Идейным вдохновителем схемы был Александр Кнырович - человек хорошо известный правоохранительным органам. В 2008 году в отношении бизнесмена уже возбуждалось уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Однако тогда коммерсант возместил весь причененный ущерб и был освобожден от уголовной ответственности.

А сейчас о том, как работала серая схема. Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки: объем, цена и, конечно же, "откат". Затем покупатели из числа чиновников ЖКХ и энергетики сообщали представителям фирмы Кныровича сведения, которые позволяли подогнать техпараметры именно под нужный товар. Это позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на Белорусской универсальной товарной бирже. Оформление "заказных" торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства "СарматТермо-Инжиниринг". За эту услугу брокеры и должностные лица получали вознаграждение от 2 до 7,5% от цены сделок. При этом суммы "откатов" закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов! То есть, фактически прибыль коммерсантов и взятки чиновникам оплачивались за счет населения.

По сведениям Комитета госбезопасности, за два последние "СарматТермо-Инжиниринг" поставил организациям республики труб более чем на 90 млн. рублей. В оперативную разработку попали должностные лица из Минска, Гомельской, Брестской и Минской областей. Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, "закрепленными" за конкретными предприятиями и организациями. В свою очередь теневая прибыль компании Кныровича оперативно переводилась на счета аффилированных структур, после чего деньги незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

С 24 по 26 января с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей были задержаны 11 человек, в том числе и Александр Кнырович. Березовское и Свислочское ЖКХ, Брестэнерго, Гомельоблтеплосети, Брестжилстрой, компания "Аншанс Плюс", Гомельоблтеплосеть - все эти предприятия оказались втянуты в преступную схему. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток, а также за уклонение от уплаты налогов. По информации КГБ, "СарматТермо-Инжиниринг" не доплатил в казну налогов почти на 3 миллиона рублей.

Во время обысков оперативники изъяли черную бухгалтерию с информацией о "договорных" сделках, печати, бланки и документацию подконтрольных Кныровичу фирм. На данный момент проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, которые помогут заполнить все белые пятна в этой темной истории.