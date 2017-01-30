Кетчуп в обмен на квартиру! И три новеньких автомобиля

30 Января 2017 19:10

В минувшую субботу определили победителей 25-го тура игры "Удача в придачу". Среди них те, кто совершил покупки незадолго до закрытия магазинов - накануне розыгрыша. И это лишний раз доказывает, что выбор у удачи непредсказуем. С победителями пообщалась Ксения Лебедева.

Марина Кучинская совершила победную покупку за два часа до закрытия магазина накануне розыгрыша. Как оказалось, товаром удачи для нее стал обычный кетчуп. Муж подтвердил: зашли удачно, ведь обменять соус на квартиру не каждый день удается.

Обладателем оранжевого автомобиля Hyundai Сreta стал Павел Барбашов из агрогородка Солы Сморгонского района. Его победная покупка содержала 14 игровых кодов, и это вторая досрочная победа в истории игры. Она только подтверждает закономерность: чем больше у участника кодов, тем выше шансы на удачу.

Удача любит настойчивых. Николай Буйневич из Хойников признался, что участвует в народной игре давно, практически с первых туров, но ни разу ничего не выигрывал. Теперь он стал обладателем стильного внедорожника!

Шоколадная Hyundai Сreta стала результатом всего одного игрового кода. Такой подарок супругу сделала Людмила Крукович, купив овсяное печенье.

Счастливые победители разъехались из Минска на своих новеньких авто. Их места у ТРЦ "Е-сити" заняли три новых внедорожника, ведь 28 января начался новый, 26-й тур народной игры, который продлится до 10 февраля.

Андрей Зубков, председатель совета директоров ООО "Евроторг": "Все покупатели, которые с 28 января по 5 февраля соберут более 40 игровых кодов, гарантировано получат приглашение на грандиозный концерт, который состоится 11 февраля в 17 часов в "Минск-Арене".

А 11 февраля будут разыграны 30 тысяч денежных сертификатов по 10 белорусских рублей, 100 сертификатов по 100 белорусских рублей, три автомобиля Hyundai Сreta и, конечно же, шестая столичная квартира от "Евроопта" - на этот раз по адресу улица Кирилы Туровского, 10. Главное - не забывать при расчетах использовать дисконтную карту "Е-плюс", на номер которой начисляются игровые коды (по одному за каждые 10 белорусских рублей). Чем больше кодов, тем выше шансы сесть за руль своего новенького авто или отпраздновать новоселье в столице.